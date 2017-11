Repechajes de Europa: Croacia ganó cómoda y Suiza obtuvo un polémico triunfo

En los encuentros de ida los croatas recibieron a Grecia para derrotarla 4-1 y los suizos ganaron en Belfast con un polémico penal.

Las selecciones de Croacia y Suiza dieron sendos pasos de gigante este jueves para certificar su presencia en el Mundial de Rusia, al derrotar 4-1 y 1-0 respectivamente a las modestas Grecia e Irlanda del Norte, que deberán remontar en la vuelta el domingo.

La selección de Croacia acreditó su condición de favorita ante Grecia (4-1) poniendo un pie en el próximo Mundial de Rusia-2018, lo que deberá ratificar el domingo en la vuelta en territorio heleno.

El centrocampista del Real Madrid y estrella de la ‘Cuadriculada’ Luka Modric convirtió un penal engañando al arquero griego Orestis Karnezis(13) para adelantar a los suyos. Nikola Kalinic, de un remate de espuela desde el interior del área pequeña (19) puso la eliminatoria cuesta abajo para los hombres de Zlatko Dalic, sustituto del destituido Ante Cacic.

La reacción griega llegó en el minuto 30 con un gol de cabeza de Sokratis a la salida de un córner, pero las esperanzas helenas duraron hasta que tres minutos después el volante del Inter Ivan Perisic firmó de cabeza el 3-1.

Ya en la segunda mitad, Andrej Kramaric asestó el gol que puede suponer la puntilla para el conjunto griego al aprovechar un desajuste defensivo de los visitantes (49).

Croacia hizo mucho daño por ambas bandas a una zaga griega menos compacta de lo acostumbrado, si bien los helenos no pudieron contar con Vasilis Torosidis (lesionado) y Kostas Manolas (suspendido).

Después de haber dilapidado en las últimas fechas la ventaja en el liderato de su llave, Croacia está más cerca de cumplir el expediente y certificar su presencia en el Mundial de Rusia.

“Fue un gran partido… pero no es más que el primer tiempo, no hay que parar, no se ha conseguido nada”, suavizó los ánimos el técnico croata. “Tenemos grandes jugadores que no necesitan mucho… un poco de apoyo y confianza”, añadió.

Grecia, por su parte, presente en los dos últimos Mundiales, a los que se clasificó precisamente pasando por el repechaje, deberá apelar al calor de su afición en El Pireo y mejorar mucho sus prestaciones defensivas para obrar el milagro en casa.

– Polémica arbitral –

En el otro partido del jueves, un gol de penal del lateral de origen español y chileno Ricardo Rodríguez acercó este jueves a Suiza al Mundial de Rusia-2018, después de derrotar por la mínima (1-0) a Irlanda del Norte en la ida del repechaje en Belfast.

La ‘Nati’, presente en los tres últimos Mundiales, dio un paso de gigante para repetir presencia en Rusia merced a un lanzamiento desde los 11 metros del jugador del Milan Ricardo Rodríguez (58), después de que el colegiado señalase un protestado penal por mano del defensa Corry Evans.

“¿Cómo el árbitro pudo señalar ese penal? Corry (Evans) se da la vuelta y el balón le golpea en la espalda”, lamentó el seleccionador local Michael O’Neill.

“Nosotros controlamos el partido los 90 minutos, tuvimos mucha posesión y creamos ocasiones. Jugamos mucho mejor que Irlanda del Norte y merecimos ganar”, replicó por su parte Shaqiri.

A pesar de esa acción, Suiza llevó el peso del partido bajo la lluvia sobre el estadio Windsor Park de Belfast y dispuso de las mejores oportunidades, entre ellas un remate con el exterior en posición acrobática del delantero Haris Seferovic.

El dominio suizo no mermó tras el gol, y sólo alguna contra de los locales inflamó las repletas tribunas del estadio de la capital.

Suiza, que se quedó sin el billete directo para el Mundial luego de una postrera derrota ante Portugal después de una fase de clasificación casi perfecta con 9 victorias, hizo valer su mayor calidad y experiencia ante una selección que no está presente en un Mundial desde México-1986.

Para los modestos norirlandeses, segundos de su llave detrás de la campeona del Mundo Alemania, la montaña de Suiza se presentá más difícil todavía de escalar el domingo en Basilea.

En las otras eliminatorias de las que saldrán los dos últimos billetes de la zona Europa, Italia se medirá el viernes a Suecia en Estocolmo, mientras que la República Checa visitará Dinamarca.

(AFP)