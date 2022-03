¿En Catar, al repechaje o afuera?: los escenarios posibles para Uruguay de cara a la última doble fecha con Perú y Chile

Si el equipo de Diego Alonso gana este jueves llegará con altas chances de estar en el Mundial a la última fecha. Si no, debería ir a conseguir puntos en un duelo definitorio en Santiago.

Existe una ecuación sencilla y con resultados que no parecen descabellados para la selección uruguaya de cara a este jueves de Eliminatorias: si la Celeste le gana a Perú y Chile no le gana de visitante a Brasil estará en el Mundial de Catar 2022.

Si alguno de los dos resultados no se cumple, se abren muchas puertas con algunos escenarios de relativa tranquilidad, otros de incomodidad y algunos de tensión extrema de cara a la última jornada que se jugará el martes con Chile vs. Uruguay y Perú vs. Paraguay como partidos definitorios.

Si Uruguay le gana a Perú

Si Uruguay triunfa este jueves y Chile da el golpe en Belo Horizonte, la Celeste viajará cuarto (clasificación directa) a Santiago y sabiendo que con un empate o victoria estará clasificada directamente y que en caso de derrota irá al repechaje.

Si empata

Si Uruguay empata con Perú se mantendrá en el cuarto lugar, pero en una situación comprometida. Los incaicos estarán un punto atrás y con un partido accesible en la última fecha (Paraguay está eliminado), obligando a Uruguay a ir a ganar a Chile para no caer en la tabla.

Además, si Chile vence a Brasil, podría eliminar a Uruguay con un triunfo en la última fecha.

Si pierde

Si Uruguay pierde con Perú se verá trastocado su objetivo de clasificar directo y deberá aspirar al repechaje. Perú quedaría con dos puntos más y un partido accesible para cerrar, mientras que Uruguay se jugaría todo en Santiago para no quedar eliminado.

Si Chile le gana a Brasil, empata, o pierde por menos de cuatro goles, le alcanzará con ganarle a Uruguay por cualquier diferencia para sacarlo del Mundial y colarse en el repechaje.

En cambio, si la celeste empata en Santiago se meterá en el repechaje a menos que Chile le gane a Brasil. Si los dirigidos por Alonso triunfan en Santiago estarán seguros en el repechaje y a la espera de lo que pase entre Perú y Paraguay para soñar con un cuarto puesto.