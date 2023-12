En vivo: Liverpool le gana 1 a 0 a Peñarol con gol de Thiago Vecino en Belvedere por la primera final del Uruguayo

Negriazules y mirasoles juegan desde las 17:00 horas en Belvedere.

Desde las 17:00 horas de este miércoles, Liverpool y Peñarol juegan la primera final por el Campeonato Uruguayo. Negriazules y mirasoles no se sacaron ventaja en Belvedere.

El partido comenzó entrevardo y con pocas situaciones de gol. La más clara la tuvo Peñarol a los 17 minutos, que tras un tiro libre Matías Arezo logró convertir. Sin embargo, a instancias del VAR el gol fue anulado.

La última del partido pudo haber sido la apertura del marcador para Liverpool, pero el travesaño le negó el gol a Alan Medina de tiro libre.

Cuando inció la segunda parte, a los 50 minutos, Arezo tuvo una chance clara de gol, pero Sebastián Britos neutralizó el peligro.

Desde los 66 minutos, ambos equipos juegan con diez luego que Esteban Ostojich expulsara a Franco Gónzalez en Peñarol y a Gonzalo Nápoli, a instancias del VAR, en Liverpool.

Cuatro minutos después, Thiago Vecino puso el 1 a 0 para Liverpool.

Pocos minutos antes de que comenzara el partido, Jorge Bava y Diego Alonso confirmaron los once titulares elegidos para salir a la cancha.

El equipo Negriazul no cuenta con Rodrigo Rivero, que fue expulsado en el partido de este sábado en el que el Aurinegro ganó con un agónico gol de Abel Hernández en el último minuto del alargue. Precisamente, llamó la atención que en la alineación de este miércoles, el número 23 de Peñarol no integra ni el banco de suplentes. Hasta el momento no ha habido una comunicación oficial explicando los motivos.

Así juega #Peñarol frente a Liverpool, por la Final del @CampeonatoAUF, partido de ida. pic.twitter.com/oJ3ANwJjmP — PEÑAROL (@OficialCAP) December 13, 2023