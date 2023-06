En vivo: con gol de Anderson Duarte Uruguay le gana a Gambia 1 a 0 por los octavos de final del mundial Sub-20

El partido se juega en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

La selección uruguaya le está ganando 1 a 0 Gambia con gol de Anderson Duarte por los octavos de final del mundial Sub-20. El encuentro se juega en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Los primeros minutos de juego mostraron a un Uruguay protagonista, con el control del balón e intentando poner muchos jugadores en ataque. Mientras que Gambia esperaba e intentaba salir de contra.

A los 15 minutos se dio la primera jugada clave del partido. El nueve de Gambia Mansour Mbye se fue expulsado -por intermedio del VAR- luego de una plancha contra Juan Cruz de los Santos y dejaba a su equipo con 10 jugadores.

Uruguay no aprovechaba el jugador de más que tenía. Intentaba generar oportunidades, pero no llegaba con claridad y no exigía al arquero rival. Los africanos hacían su juego y llevaban bien el partido. En 35 minutos seguían igualados y con pocos tiros sobre los arcos.

Las chances más claras llegaron a los 43 minutos. Primero Anderson Duarte lo tuvo tras una mala salida del arquero Pa Ebou Dampha, pero el futbolista uruguayo definió mal. Enseguida, Gambia tuvo su primer remate al arco que fue bien atajado por Randall Rodríguez.

En los descuentos hubo otra tarjeta roja. Luciano Rodríguez iba hacia el ataque, el defensa de Gambia le hizo falta durante varios metros y en el momento que el juez cobró, el uruguayo le dio un codazo a su defensa y dejó a la Celeste con diez jugadores. El primer tiempo finalizó 0 a 0.

En el segundo tiempo Uruguay mejoró y tuvo chances de abrir el marcador. Mateo Ponte hizo una gran jugada personal y cuando envió el centro al medio no había nadie uruguayo para empujar la pelota.

Cinco minutos más tarde fue Juan Cruz de los Santos el que lo tuvo. Franco González desbordó, tiró el centro atrás y el futbolista de River abrió mucho el pie y el disparo se fue por el costado.

A los 65 minutos de juego llegó el primer gol del partido. Anderson Duarte abrió el marcador con un gran remate de zurda de afuera del área.

Los 11: Randall Rodríguez al arco; Mateo Ponte, Sebastián Boselli, Facundo González y Alan Maturro en la defensa; el medio se lo repartirán Damián García y Fabricio Díaz; más adelantados Duarte, Juan Cruz de los Santos y Franco González; como delantero Luciano Rodríguez.

La Celeste llegó a este encuentro luego de ganarle a Túnez por 1 a 0 y terminar segundo en su grupo. Por su parte la selección africana finalizó primera de grupo eliminando a Francia.