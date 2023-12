"Es argentino" y "trabajó muy bien en un club grande": Ruglio dio pistas de quién podría ser el nuevo director deportivo de Peñarol

El nuevo director va a sustituir a Pablo Bengoechea.

Si bien Peñarol se encuentra abocado a las dos finales ante Liverpool por el Campeonato Uruguayo, el presidente del club, Ignacio Ruglio, y la nueva directiva trabajan en el nombramiento del nuevo director deportivo. Ruglio no dio nombres, pero sí pistas de quién podría ocupar el cargo en sustitución de Pablo Bengoechea.

"Esta semana hay una reunión más con quien a mí me gustaría que fuese el director deportivo en los próximos tres años. Es argentino", expresó el presidente "Aurinegro" en el programa 100% Deporte de Sport 890 este lunes.

De todas formas, señaló que va a esperar a que termine el campeonato. "Voy a hablar con el nuevo consejo directivo designado, les voy a decir que esta es la persona que me generó confianza, que me han recomendado desde Argentina", afirmó.

Además, indicó que esta persona tiene experiencia en el cargo y según comentó, "es lo que no conseguís acá en Uruguay". Ruglio agregó que el posible director deportivo ha trabajado "muy bien en un club grande argentino, tan bien que en el lugar donde no está más no hay un momento en que no lo extrañen".

El presidente "Carbonero" apuntó que esta persona sabe administrar "política y pasión; ojalá en las próximas horas se concrete".

De esta forma, destacó que Peñarol empieza a elaborar "un método" para los próximos años de cómo van a trabajar "cuando por primera en la historia del club tenemos a todas las disciplinas conviviendo en un solo predio".

"A partir de eso, empieza a elaborar un sistema de trabajo entre todos los cuerpos técnicos y un sistema de hacia dónde va Peñarol en los próximos años", concluyó.