"Está dañando el fútbol" y "lo han hecho aburrido": Cavani apuntó contra el VAR tras goles anulados en Boca-Talleres

El futbolista de Boca sostuvo que no es "partidario" del VAR "desde hace mucho tiempo".

Edinson Cavani apuntó contra el VAR tras los goles anulados en el partido que Boca jugó con Talleres el pasado sábado por el torneo argentino.

El futbolista dijo en entrevista con El Canal de Boca que no es "partidario" del VAR "desde hace mucho tiempo".

"El fútbol se tiene que vivir de esa manera, nosotros no equivocamos en la cancha con un gesto, con una actitud, y hay que dejar que los árbitros tengan ese margen de que son seres humanos, se pueden equivocar y acertar como toda la vida lo hicieron", apuntó.

Durante el partido jugado en La Bombonera, hubo mucha participación del VAR. Una de las jugadas anuladas fue un gol al uruguayo. Las imágenes mostradas y el trazado de líneas no dieron certezas.

LA POLÉMICA QUE SE HABLARÁ TODA LA SEMANA: durante el primer tiempo de Boca vs. Talleres, Cavani había anotado este gol pero fue anulado por posición adelantada. pic.twitter.com/6C1SpaDXYG — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 26, 2024

En ese sentido, el futbolista indicó que "prefiere que le erren" dentro de la cancha a que desde una computadora "alguien tome una decisión cuando no está en el lugar".

"Vos no me podés poner una imagen con una línea trazada en diagonal, en la que la línea me pasa por abajo de la rodilla y me sale por la espalda. Son esas cosas que hace que el fútbol pierda la esencia", afirmó.

"Le están quitando lo que realmente es el fútbol, lo han hecho aburrido", añadió. Por último, Cavani señaló que trajeron una herramienta que "no se ha sabido usar" y "está dañando el fútbol".