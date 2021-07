Falleció a los 38 años el futbolista Williams Martínez; la AUF resolvió suspender los partidos del domingo

El experimentado futbolista tuvo una dilatada trayectoria en Uruguay, que incluyó varios pasajes por Defensor Sporting y temporadas en River Plate, Cerro, Rampla y el West Bromwich de Inglaterra, entre otros equipos.

Este sábado por la noche falleció el futbolista uruguayo Williams Martínez a los 38 años. Según confirmó Ovación con fuentes cercanas a Martínez, el motivo del deceso fue un suicidio.

Martínez estaba disputando el torneo Apertura de la Segunda División con Villa Teresa aunque llevaba algunas fechas fuera del plantel debido a que había sido diagnosticado con covid-19 el 23 de junio.

El experimentado futbolista tuvo una dilatada trayectoria en Uruguay, que incluyó varios pasajes por Defensor Sporting y temporadas en River Plate, Cerro, Rampla y el West Bromwich de Inglaterra, entre otros equipos.

A raíz de su fallecimiento, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) solicitó a la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) la suspensión de lo que resta de la fecha en disputa en la primera división. "La de mañana será una jornada de luto y reflexión, no realizando ninguna actividad laboral", explicaron, y enviaron el pésame a la familia y amigos de Martínez.

La AUF oficializó esta mañana que se resolvió suspender los tres partidos que estaban pautados para el domingo. Sudamérica vs Fenix, Liverpool vs Peñarol y Nacional vs Villa Española serán "reprogramados a la brevedad".

⚫️Informamos que hemos solicitado a la AUF la suspensión de lo que resta de la fecha en disputa. La de mañana será una jornada de luto y reflexión, no realizando ninguna actividad laboral. A la familia y amigos de Williams, volvemos a expresarles nuestro más sentido pésame pic.twitter.com/BxukF6fRGD — MUFP (@Mutual_Uru) July 18, 2021

📌 De acuerdo con la resolución de la MUFP, la cual solicita la suspensión de lo que resta de la fecha en disputa como consecuencia del fallecimiento del jugador Williams Martinez, la Mesa Ejecutiva resuelve suspender los partidos pendientes de la 11a Etapa del Torneo Apertura. pic.twitter.com/jV6b8NiHPJ — Campeonato Uruguayo (@CampeonatoAUF) July 18, 2021

El fallecimiento de Martínez se da en el día en que Uruguay conmemora el Día Nacional Para la Prevención del Suicidio. Según el registro presentado por el Gobierno, en 2020 hubo 718 suicidios y una tasa de 20.30 cada 100.000 habitantes. Del total de casos, 80,92 % son hombres.

Línea Vida Prevención del Suicidio 0800 0767 - *0767

Línea de apoyo emocional 0800 1920