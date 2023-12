Flamengo le dio la bienvenida a Nicolás de la Cruz: el uruguayo jugará en el gigante brasileño con un contrato de cinco años

El conjunto brasileño pagó la cláusula del volante de US$ 16 millones.

Flamengo de Brasil le dio la bienvenida a Nicolás de la Cruz y el uruguayo jugará en el gigante brasileño con un contrato de cinco años.

El volante, de 26 años, fue la gran figura de River Plate argentino en los últimos meses y eso llamó la atención de varios equipos. El Flamengo apostó fuerte por la llegada del uruguayo que firmó contrato hasta diciembre de 2028.

De la Cruz se va al equipo brasileño a cambio de US$ 16 millones. De ese total, US$ 8 millones son para el "Millonario" que poseía el 50% del pase y los otros US$ 8 millones son para Liverpool.

De esta forma, el conjunto de Belvedere embolsa por el pase de De la Cruz US$ 15 millones. En 2015 había recibió US$ 7 millones.

El uruguayo debutó en Liverpool y se fue a River donde estuvo seis años y ganó todos los títulos. Además, se asentó en la selección uruguaya siendo pieza clave para Marcelo Bielsa.