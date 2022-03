Fornaroli con Australia: el mensaje de Suárez, el partido que jugaron juntos y la posibilidad de que enfrente a Uruguay

"Un palabra que dice todo: Australia es casa", expresó el deportista que ya jugó 157 partidos y 91 goles en Australia y que cuenta con ciudadanía de ese país.

El jugador uruguayo Bruno Fornaroli fue citado para integrar la selección de Australia de cara a los últimos partidos por la Eliminatoria rumbo a Catar 2022. Fornaroli llegó al país en 2015, para defender al Melbourne City y tras cinco años pasó al Perth Glory, su equipo en la actualidad.

El Tuna, salteño de 34 años surgido de la cantera de Nacional, manifestó su emoción por la convocatoria en redes sociales con un video y un tuit.

"Toneladas de emociones. Agradecido por sentirme tan acogido. Orgulloso de ser ciudadano australiano. En deuda por todo lo que me has dado a mí y a mi familia. Feliz por la oportunidad de pagar usando el Green & Gold. Daré mi corazón por el equipo donde me necesite", escribió. En el video para la cuenta oficial de los Socceroos, Fornaroli agrega que ama el país y que está muy agradecido por cómo lo han tratado desde que arribó.

"Un palabra que dice todo: Australia es casa", expresó el deportista que ya jugó 157 partidos y 91 goles en el país oceánico y que cuenta con la ciudadanía.

Tons of emotions. Grateful for feeling so welcomed. Proud for being an Australian citizen. In debt for all you have given me and my family. Happy for the opportunity to pay back wearing the Green & Gold. I will give my heart for the team wherever it needs me.#AllForTheSocceroos https://t.co/H2blG7plvz

— Bruno Fornaroli (@BFornaroli) March 17, 2022