"Ahora me queda el sueño de jugar en Europa", dijo Facundo Torres antes de viajar a Estados Unidos

El futbolista señaló que está contento, nervioso y "con un poco de miedo de arrancar una nueva vida".

El futbolista Facundo Torres partió este jueves rumbo a Estados Unidos, donde se incorporará al plantel del Orlando City de la MLS.

"Ahora me queda el sueño de jugar en Europa. Es mi mayor sueño junto a jugar con la selección y ojalá que se pueda dar", dijo el exfutbolista de Peñarol en rueda de prensa en el Aeropuerto de Carrasco.

Torres dijo que está contento, nervioso y "con un poco de miedo de arrancar una nueva vida". No obstante, recordó que este es un paso importante en su carrera.

"Me tocó cumplir mi sueño de salir campeón en Peñarol y se me presentó esta oportunidad, que voy a aprovechar al máximo para poder seguir viniendo a la selección y creciendo en mi carrera", sostuvo.

La partida de Torres fue un tema que se trató en familia y que el jugador trabajó con su psicóloga, la madre de Diego Rossi, según contó el futbolista.

El pase implica que Peñarol se quede con US$ 9,1 millones, de los cuales US$ 7,6 millones se recibirán en dos cuotas anuales y el US$ 1,5 restante si se cumplen algunas variables que están establecidas en el contrato.