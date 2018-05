Alexander Medina sobre la actuación de Espino: “Hizo todo bien”

Alexander “Cacique” Medina elogió el desempeño del lateral izquierdo Alfonso Espino y del resto del equipo en la conferencia de prensa realizada este martes luego del enfrentamiento entre Nacional y Santos en el Parque Central. “Espino hizo un gran partido, el mejor desde que estamos nosotros”, afirmó el “Cacique”, que se mostró muy satisfecho con el resultado obtenido por su plantel, que se llevó los tres puntos con un gol de Leandro Barcia y se encuentra a un paso de octavos de final de la Copa Libertadores.

El DT resaltó que lo del “Pacha” ayer “fue completísimo”, pero no dejó de felicitar al resto de los jugadores: “Estamos contentos con todos los jugadores que entraron a la cancha hoy porque hicieron un gran despliegue, con mucha intensidad. No dejamos progresar en la cancha a un rival que tiene muy buenos jugadores y prácticamente no nos patearon al arco”.

Con el resultado del martes, Nacional se mantiene segundo en el grupo F y a un punto de diferencia del primero, que es Santos. El tricolor enfrentará de visitante a Estudiantes de La Plata el 24 de mayo y definirá entonces su clasificación a octavos de final.