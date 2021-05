Cavani habló sobre la renovación en Manchester, la posibilidad de jugar en Boca y el descenso de Danubio

El delantero salteño reconoció que el arranque en Manchester “fue difícil, no por falta de continuidad, sino porque fueron pasando cosas”.

El delantero uruguayo del Manchester United Edinson Cavani brindó una entrevista este miércoles al periodista Marcos Vittete en el programa 2 de punta, donde explicó los motivos de su renovación en el club inglés y se refirió a la posibilidad de jugar en Boca.

Sobre la extensión del vínculo con el club de Manchester, Cavani dijo que se debió a una “unión de muchas cosas”, y destacó el cariño que le brindó el entrenador, sus compañeros y los trabajadores del club.

“Quiero remarcar el cariño que me ha dado la gente dentro del club. La sencillez de la gente, el cariño sincero. Se siente que son hinchas del club”, dijo.

El delantero salteño reconoció que el arranque en Manchester “fue difícil, no por falta de continuidad, sino porque fueron pasando cosas”.

“Adaptarse a otro país. El clima es muy difícil cuando venís de lugares donde precisás del sol. Además el inglés (idioma) que uno no entiende tan bien”, dijo. Además, mencionó la polémica que se generó en torno a la publicación en Instagram por la que fue sancionado por racismo por tres partidos.

El jugador además se refirió a cómo sus compañeros de equipo lo alentaron a permanecer en Inglaterra. “Me han dicho ‘no te vayas, te queremos’”, dijo.

“Tenés que permitirte vivir ciertas cosas, luchar por otra temporada, tratar de ganar cosas con el club y tratar de dejar una pequeña huella”, agregó el uruguayo.

Además, Cavani dijo que ya pasó la mitad de su vida en Europa, lo que lo ha alejado de su familia. “Son cosas importantes en la vida, se te pasa por la cabeza y no sabes si mañana no te lo reprochas, tanto tiempo dedicado al fútbol y me perdí la posibilidad de estar cerca de mis viejos”, dijo. Esto, comentó, se intensificó con la pandemia.

Cavani, que dio sus primeros pasos en el fútbol local en Danubio, también habló del descenso a la B del club. Sintió un “dolor terrible”. “Fue una tristeza a la distancia. Uno compartía ese dolor de la gente de la Curva, del hincha y de esos muchachos”, dijo. “Espero que pronto a Danubio lo podamos ver donde tiene que estar, donde siempre estuvo”, sumó.

El uruguayo también trató otro tema que en estos meses estuvo arriba de la mesa: su posible llegada a Boca. Dijo que habla seguido con Juan Román Riquelme, vicepresidente del club argentino, y que esto ocurre desde que estaba en París.

“He tenido charlas con él, mismo acá, pero las cosas siempre han estado muy claras entre nosotros”, dijo. “Me demostraron su interés de quererme tener en su club”, y agregó: “Yo lo aprecio y lo aprecié y saben perfectamente lo que siento y pienso”. Cavani dijo que la posibilidad de jugar en Boca fue “real”, pero no se llegó a concretar. ¿La puerta está abierta? “Yo nunca la cerré”, dijo, y añadió: “Habría que preguntarles a ellos si está abierta”.

De todas maneras, su foco hoy está puesto en Manchestar United. “Defiendo mi camiseta como si fuera hincha desde que nací”, sostuvo.