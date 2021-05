Confirmado: Manchester United anunció que Cavani se quedará en el club hasta junio de 2022

El delantero de la selección uruguaya marcó 15 goles desde su transferencia el año pasado, cuando quedó libre de su vínculo con el Paris Saint Germain.

A través de sus redes sociales, el club inglés confirmó que el delantero uruguayo seguirá hasta 2022 en la institución. "El Manchester United se complace en anunciar que Edinson Cavani acordó una extensión de contrato por un año, manteniéndose en el club hasta junio de 2022", publicó la institución en su sitio web.

El Manchester recuerda que "Cavani ha marcado 15 goles esta temporada y ha sido fundamental en nuestras campañas europeas y de la Premier League".

El delantero uruguayo dejó pasar la oferta de un contrato de dos años con Boca y decidió permanecer en el club inglés. Las últimas buenas actuaciones más la decisión de su entrenador, Ole Gunnar Solksjaer, de tenerlo como titular indiscutido, llevan a Cavani a inclinarse por la decisión de renovar con el United.

“A lo largo de la temporada, he desarrollado un gran afecto por el club y todo lo que representa”, dijo Cavani, según el sitio oficial del Manchester United. “Siento un vínculo profundo con mis compañeros de equipo y el personal que trabaja detrás de escena aquí. Me dan una motivación extra todos los días y sé que, juntos, podemos lograr cosas especiales", agregó.

Por su parte, el entrenador Solksjaer señaló que por su personalidad Cavani ha aportado al plantel porque "tiene una mentalidad ganadora y una actitud inequívoca ante todo lo que hace".

“Edinson es uno de los últimos en dejar el campo de entrenamiento y marca la pauta para los próximos jóvenes con su enfoque de su profesión todos los días. Siempre he querido que se quede y experimente la forma en que nuestros fanáticos le responderán como jugador, y esto significa que, con suerte, tendrá esa oportunidad", afirmó el director técnico, de acuerdo al sitio web del club.

🇺🇾 𝐄𝐋 𝐌𝐀𝐓𝐀𝐃𝐎𝐑 🐂

One more year of @ECavaniOfficial! 🏹#MUFC #Cavani2022

— Manchester United (@ManUtd) May 10, 2021