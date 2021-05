Copa América en Brasil: "No quedó otra alternativa que jugarla de esta manera", dijo neutral de la AUF

Telemundo entrevistó a Jorge Casales, integrante del comité ejecutivo de la AUF.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó este lunes que la Copa América se jugará en Brasil a partir del 13 de junio. Este es el tercer país al que el organismo designa como anfitrión, ya que primero estaba previsto que el torneo se disputara en Colombia y luego en Argentina.

¿Cómo tomó la noticia la Asociación Uruguaya de Fútbol? Telemundo entrevistó al integrante del comité ejecutivo Jorge Casales, uno de los neutrales.

"Me queda claro que no había muchas opciones. Que la idea de ir a Brasil, dentro de las opciones que había, era la que podía llegar a tener menos desplazamientos", aseguró el dirigente, que aclaró que la AUF aún está "procesando la noticia" dada a conocer hoy. Casales también expresó en otro momento de la entrevista que "en las condiciones actuales", "no quedó otra alternativa que jugarlo de esta manera".

La realización de este torneo teniendo en cuenta la pandemia, habiendo tenido que cambiar de sedes, generó críticas de jugadores como Luis Suárez. "Sin duda que no es el mejor escenario, pero se estaba jugando muy poco y acá no hay duda de que, habiendo jugado cuatro partidos en todo 2020, se necesita jugar más. simismo, Asimismo, no hay que desconocer que había compromisos comerciales que también influyen", reconoció Casales.

En cuanto a la posibilidad de que el nuevo afitrión fuera Estados Unidos, que en las últimas horas parecía ser el candidato favorito, Casales dijo que la propuesta no fue oficial sino que se hizo a través de un intermediario, lo que a la Conmebol le daba menos garantías que un país cuya asociación se hubiera comprometido formalmente.

En principio la selección tiene previsto salir desde Uruguay el 13 de junio, pero el dirigente de la AUF explicó que están esperando que la Conmebol confirme cuáles son las sedes en Brasil. En este sentido, Casales dijo que tiene tienen "la percepción" de que los países del cono sur jueguen en la zona de Río Grande do Sul.