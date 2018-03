Defensor Sporting volvió de Paraguay tras perder con Cerro Porteño por Copa Libertadores

Defensor no pudo en la nueva olla de Cerro Porteño y cayó ante los dueños de casa por 2 a 1 y las chances de clasificación se complicaron.

El conjunto de Eduardo Acevedo no comenzó bien el partido y sufrió la presión de los paraguayos y la presión del clima. El intenso calor jugó su partido y el violeta no se pudo acomodar en el primer tiempo.

A los 8’ Cerro Porteño llegó al primer tanto. Arzamendía mandó un gran centro desde la izquierda y Diego Churín conectó de cabeza para el 1 a 0 del conjunto paraguayo.

Explotó la nueva olla con el grito de los 25.000 hinchas que se hicieron presentes en el nuevo estadio de Cerro Porteño.

Y los locales siguieron jugando mejor y casi llegan al gol a los 12’ con este remate de afuera del área, que Guillermo Reyes logró desviar al córner yendo bien abajo contra su izquierda.

A los 19 otra muy buena de Cerro Porteño. Oviedo le dio de afuera y la pelota rebotó en el horizontal. Otra muy clara para los paraguayos que lo pelotearon a Defensor en esos primeros minutos.

La mejor jugada del violeta en el primer tiempo fue este remate de Carlos Benavídez pero el arquero paraguayo logró mandar la pelota al córner.

El primer tiempo se fue con un justo 1 a 0 para los paraguayos.

Apenas comenzó la segunda parte, lo empató defensor. “El Zorrito” Suárez la armó por derecha y se la dejó servida a Benavídez que le dio de primera y puso el 1 a 1.

Gran envión anímico para el violeta que al minuto del segundo tiempo dejaba las cosas como al principio y el resultado parcial servía.

A los 59’ Guillermo Reyes se mandó una tremenda atajada cortando una chance clara de gol a Oviedo.

Defensor controló en la última media hora a cerro porteño, pero a los 95’ un centro desde la izquierda encontró casi un metro adelantado a Diego Churín que conectó de primera la pelota y puso el 2 a 1 final.

Increíble desenlace con un error arbitral del línea que tenía la jugada de frente y no levantó la bandera.

Cerro Porteño ganó el partido en la última pelota y se quedó con tres puntos importantísimos que lo dejan como único líder del grupo con seis puntos.

Este resultado complica a Defensor en el mano a mano con los paraguayos, ya que el violeta ahora está obligado a ganar como local y visitante ante los venezolanos de Monagas si quiere pensar en meterse en la siguiente fase.



El gol en offside que dio la victoria a Cerro Porteño generó repercusiones en el equipo violeta. El entrenador Eduardo Acevedo opinó al respecto:

“Traemos impotencia y dolor. No podemos hacer nada con esas cosas que pasan. Hay que aguantarla. El línea no tuvo a nadie que lo obstaculice. Fueron seis minutos y diez segundos agregados”.

Por su parte, el presidente violeta Daniel Jablonka dijo:

“No se explica cómo una jugada del lado del línea no lo cobró. En el momento no me di cuenta. Ahora sentimos mucha impotencia. El VAR no me gusta, pero ante este tipo de injusticias debería existir”.