Diego Godín llegó a Montevideo y mostró su "indignación" con los cambios en el calendario de las Eliminatorias

El capitán celeste arribó al Aeropuerto de Carrasco junto a Lucas Torreira y Ronald Araújo.

El capitán celeste fue uno de los jugadores que llegó este martes a Montevideo para unirse a los entrenamientos de la celeste de cara a la doble fecha de las Eliminatorias y a la preparación para la Copa América. El futbolista dijo que llegó "con las ganas de siempre" para afrontar estos encuentros.

Sobre el cambio de calendario de las Eliminatorias impuesto por la Conmebol, Godín se expresó en la misma línea que el Maestro Tabárez: Genera "un poco de indignación de no saber exactamente cuáles fueron los argumentos y los conceptos que utilizaron para cambiar un calendario que estaba fijado, sorteado". "No le encuentro explicación", agregó.

Sin embargo, señaló que a pesar de que "no estamos contentos ni compartimos esta decisión", "a partir de ahora tenemos que hacer frente a lo que tenemos por delante".

"Lo único que depende de nosotros es prepararnos bien, de cabeza y físicamente", sentenció el capitán.

Por su parte, Lucas Torreira llegó en el mismo vuelo tras haber ganado el campeonato español con el Atlético de Madrid. "Me quedé en el club porque confiaron en mí, si bien no tuve la posibilidad de jugar tanto como yo quería, entendí que estaba en un equipo muy grande que competía con grandes jugadores, la verdad que tengo que estar totalmente agradecido con el Atlético, con los jugadores, con el cuerpo técnico, con los hinchas sobre todo que me han demostrado mucho cariño", dijo el mediocampista.

Sobre su deseo de jugar en Boca, que expresó en varias oportunidades, dijo: "No dejo de pensar que la idea mía es jugar en Boca, sé que lo voy a hacer, si no es ahora será más adelante".

El futbolista Ronald Araújo, que juega en el Barcelona, dijo que el equipo culé no terminó "como queríamos", aunque en lo individual "fue una buena temporada, pude jugar varios partidos". "Fue una temporada de mucho aprendizaje", dijo, y espera "dar lo mejor" en la selección.