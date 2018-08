Diego López: “Lo primero que tenemos que hacer es pedir disculpas a la gente”

El técnico de Peñarol habló en conferencia de prensa tras la humillante eliminación de Peñarol en la Sudamericana, por un global de 1-6 ante Atlético Paranaense.

El entrenador mirasol fue autocrítico tras la terrible derrota ante el cuadro brasileño:

“Lo primero es pedir disculpas a la gente, porque jugamos muy mal. No se dio el partido que esperábamos todos. Haber recibido un gol en los primeros minutos nos complicó todo, pero esto no es una excusa porque por más que no lográramos la clasificación teníamos que tratar de seguir jugando ordenado y tratar de hacer las cosas bien, pero nos salió todo mal. El gol influyó mucho en nuestra cabeza, es una lástima que nos hayan hecho cuatro goles. Esto nos tiene que quedar grabado a todos, a nadie le gusta perder y menos de esta forma, y con la camiseta de Peñarol. Lo tenemos que revertir el domingo ante Liverpool”.