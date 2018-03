El balance del “Cacique” Medina tras el empate de Nacional ante Estudiantes

Nacional empezó este miércoles la fase de grupos de la Copa Libertadores. Recibió a Estudiantes de La Plata y obtuvo un empate sin goles. Al respecto, el entrenador tricolor Alexander Medina dijo:

“Tuvimos el terreno, la pelota, no les creamos muchas situaciones de gol. Lo fuimos a buscar y no le pudimos hacer un gol a un equipo ultracerrado. Ya sabíamos que jugaba así. No se ganó, pero el equipo fue hacia adelante, se equivocó y no”.