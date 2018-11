Rodolfo D'Onofrio desaprueba el pedido de los puntos de la final superclásica de Daniel Angelici.

Así se pronunció el presidente millonario:

Fue un error de la gente de seguridad. Ya nadie lo puede dudar. Querer echarle la culpa a River es un invento. Es de una creatividad de que no lo quieren jugar… Ahora, ¿por qué no lo quieren jugar? Vengan a la cancha y juéguenlo. ¡Lo pueden ganar, eh! No somos tan buenos. Hay que terminar con esta estupidez.