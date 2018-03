El Real Madrid derrota al PSG y se clasifica para cuartos de final la Champions League

En dos partidos, 180 minutos de eliminatoria, el equipo que entrena Zinedine Zidane ha mostrado ser mejor que el PSG y ha tirado de experiencia y galones en Europa para acabar con los humos y las ambiciones del rival.

Si en la ida el Real Madrid ya ganó por 3-1, en la vuelta, en el Parque de los Príncipes, el equipo blanco se ha mostrado aún más superior, sellando el pase con otro triunfo, esta vez por 2-1.

“En el conjunto del partido lo hemos hecho bien. La victoria y la clasificación son merecidas. Como todo ha ido bien es señal de que hemos hecho lo que teníamos que hacer”, declaró tras el partido Zidane, que sorprendió al alinear de inicio a los jóvenes Marco Asensio y Lucas Vázquez.

El éxito “es una cosa de todos y es así como podemos seguir adelante y conseguir algo”, justificó.

– Ronaldo otra vez decisivo –

El astro portugués Cristiano Ronaldo demostró una vez más que vive un particular idilio con la máxima competición europea de clubes y abrió el marcador con un remate de cabeza al inicio del segundo periodo (51), tras una gran jugada de Asensio y el centro de Lucas Vázquez.

Es el duodécimo gol de Ronaldo esta temporada en Champions, de la que también es el máximo goleador histórico con 117 goles. El portugués parece lanzado a por un nuevo ‘Pichichi’ europeo, ya que aventaja en cinco goles a sus más directos perseguidores.

Ese tanto y la expulsión del italiano Marco Verratti por doble amarilla, la segunda por protestar una decisión arbitral (65), tiró por la borda cualquier intento de remontada del PSG, que aún así tiró de orgullo para empatar por medio de Edinson Cavani (70).

A 10 minutos para el final, el brasileño Casemiro plasmó en el marcador la superioridad blanca al anotar el segundo tanto con un disparo desde fuera del área desviado por un defensa (80).

“Es una decepción, pero al mismo tiempo no lo es perder contra el Real Madrid, no hemos podido, han sido mejores” admitió Emery, que evitó comentar si esta derrota supone su final el frente del equipo parisino.

El Real Madrid se metió por octava vez consecutiva en los cuartos de final del torneo continental, una instancia que el Liverpool no alcanzaba desde la temporada 2008-2009.

– ¿El último de Casillas? –

Con todo decidido desde la ida en Oporto, donde los ‘Reds’ ganaron por 5-0, el partido de vuelta en Anfield no pasará a la historia, a no ser porque puede haber sido el último encuentro en Champions del portero español Iker Casillas.

Después de que el club anunciara recientemente que no renovará el contrato del español, su futuro parece alejarse de la Champions, torneo en el que es el jugador que más partidos ha disputado, con 171.

Del resto, poco que destacar. El técnico alemán Jürgen Klopp se dio el lujo incluso de reservar a algunos de sus mejores hombres, como el delantero egipcio Mohamed Salah o el defensa holandés Virjil van Dijk, para el trascendental encuentro del sábado ante el Mánchester United, con el subcampeonato de la Premier League en juego.

“No fue el partido más emocionante. Controlamos el partido, dispusimos de algunas ocasiones, pero no logramos marcar. No hubo una gran intensidad, pero hicimos un buen trabajo en Oporto, así que todo está bien. A fin de cuentas, no ganamos, cuando el objetivo es ese, pero la actitud fue buena, así que todo va bien”, destacó Klopp.

Cuatro veces campeones de la extinta Copa de Europa, y una de la heredera Liga de Campeones, el Liverpool se postula como uno de los rivales más temibles de cara al sorteo de cuartos.

El miércoles se conocerán a otros dos cuartofinalistas: el Mánchester City tiene que pasar el trámite ante el Basilea (tras ganar 4-0 en Suiza), mientras que el Tottenham-Juventus se presenta mucho más igualado (2-2 en la ida).

