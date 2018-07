Estos son los candidatos al premio al mejor futbolista de la FIFA del 2018

Se destacan los franceses Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Raphaël Varane, así como los belgas Eden Hazard y Kevin De Bruyne.

La FIFA reveló este martes los 10 candidatos al premio The Best, otorgado al mejor jugador de fútbol del año. Las actuaciones en el Mundial de Rusia definitivamente incidieron en la elección de jugadores, donde hay tres jugadores franceses, dos belgas, el capitán croata Luka Modric y el goleador del certamen Harry Kane.

Los grandes favoritos Lionel Messi y Cristiano Ronaldo también conforman la lista. No obstante, hay ausencias llamativas como la de Neymar.