Gianluigi Buffon anuncia su partida de la Juventus

Gianluigi Buffon se despide de la Juventus, pero tal vez no de los terrenos de juego. El legendario guardameta italiano de 40 años confirmó este jueves que cederá su plaza tras 17 temporadas en el club turinés, pero dejó entender que podría seguir jugando, en otro lugar.

Un total de 17 años, con 655 partidos, 300 de ellos sin recibir un gol, y “solo” 519 tantos concedidos: como dijo su presidente Andrea Agnelli, Buffon en la Juventus, tiene “cifras de locos”.

Con los ojos un poco húmedos y la voz entrecortada, el portero italiano confirmó lo que todo el mundo presentía desde hace meses.

“El sábado será mi último partido con la Juventus. Terminar esta aventura con dos nuevos títulos (en la Serie A y en la Copa de Italia) era importante”, declaró Buffonen una rueda de prensa.

El portero italiano señaló por otra parte que se daba todavía unos días para decidir sobre su futuro, que podría ser continuar en activo o retirarse.

“¿Qué voy a hacer? El sábado juego un partido. Y es lo único seguro”, dijo.

“Hasta hace quince días, estaba seguro de retirarme. Pero he recibido propuestas estimulantes, tanto dentro del terreno como fuera, donde la más interesante me ha llegado del presidente Agnelli”, dijo respecto al presidente de la Juventus, Andrea Agnelli.

“La semana próxima, tras unos días de reflexión serena, tomaré una decisión definitiva”, añadió Buffon.

– Ofertas interesantes –

Según la prensa deportiva italiana, Buffon habría sido contactado por clubes de alto nivel del panorama futbolístico europeo, como el Liverpool, el Real Madrid o el París Saint Germain.

Buffon será titular el sábado ante su público, frente al Hellas Verona. Después pasará el relevo al polaco Wojciech Szczesny y confiará el brazalete de capitán a Giorgio Chiellini, otro veterano de la casa con sus trece temporadas turinesas.

“Mi temor era llegar al final de mi aventura con la Juve como una carga, o como un jugador que habría apagado el motor. No es el caso y estoy orgulloso, con 40 años, de haber podido hasta el final proponer partidos a la altura de mi nombre y el de la Juve”, explicó Buffon.

Con el club bianconero, “Gigi” coleccionó trofeos: nueve títulos de campeón, cuatro Copas de Italia, cinco Supercopas e incluso un título de campeón de Serie B.

“En 2001, la Juventus había fichado a un talento. Si se ha transformado en campeón, es gracias a la Juve. El club me ha hecho pasar una frontera, en la convicción, la mentalidad. Si estoy todavía aquí, con 40 años, es gracias a la Juve, a su mentalidad y a su cultura del trabajo”, aseguró.

Pero Buffon no quiere hablar de fin de ciclo en la Juve.

“Sería muy grave si pensara eso. Querría decir que en 17 años no he comprendido nada en la Juve. Antes de mí, la Juve tuvo a Zoff, Tacconi, Sentimenti, Van der Sar… He sido una parte importante pero pequeña de la Juve. La Juve estaba preparada para mi marcha. Continuará viviendo y ganando sin mí”, aseguró Buffon.

– Adiós a la Azzurra –

Al mismo tiempo, Buffon declaró que no volverá a jugar con la selección italiana, cuando se hablaba de su presencia en un amistoso frente a Holanda el 4 de junio en Turín.

“No estaré. La Nazionale es otra parte de mi recorrido, pero no necesito otras manifestaciones de estima o afectividad”, declaró Buffon.

Buffon ha jugado 176 partidos con la selección italiana. Su último encuentro con los Azzurri habrá sido por tanto un amistoso en marzo contra Inglaterra, perdido por 2-0.

Su presencia en el grupo italiano en esa ocasión había suscitado algunas polémicas, ya que varios observadores estimaban que tenía que dejar su lugar a otros guardametas en el marco de la reconstrucción en curso, tras la eliminación en la repesca de acceso al Mundial.

“Si Buffon se había convertido en un problema hace tres meses, no quiero ni pensar ahora, tres meses más tarde. La Nazionale tiene ya a grandes y jóvenes guardametas que deben vivir sus experiencias”, concluyó.

