Godin se suma a las bajas de la selección de cara a los amistosos con Brasil y con Francia

El zaguero se lesionó jugando para el Atlético de Madrid, pero como no había más cambios jugó media hora parado. Anotó el gol de la victoria colchonera a los 92'.

El Atlético de Madrid ascendió provisionalmente a la segunda posición de la tabla tras derrotar este sábado en casa por 3-2 al Athletic, con un gol decisivo de Diego Godín en el descuento final, en la 12ª jornada del campeonato español.

Un remate de cabeza del uruguayo (90’+2) dio el triunfo a los locales, que habían marcado antes por medio de Thomas Partey (62′) y Rodri Hernández (80′). Los dos goles bilbaínos fueron obra de su delantero Iñaki Williams (37′ y 64′).

Godín contó, según apunta el diario deportivo español Marca, que pidió el cambio pero el Cholo Simeone le dijo que no quedaban cambios. Entonces decidió quedarse. “Fueron muchos minutos y pensé en salir porque no podía correr. Sabía que podía ayudar así en una pelota parada, en una falta”, contó.

¿Qué es lo que tiene Godín? Él respondió a Marca: “Sé más o menos lo que tengo por lo que sentí, me conozco. Puedo tener un rotura en los isquiotibiales de 20 días o un mes. Intenté hacer el mínimo esfuerzo para que no se agravar. Fuera no iba a hacer nada y dentro parado podía hacer algo. Mereció la pena el esfuerzo. Tuvo su recompensa”.