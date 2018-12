Griezmann llegó a Uruguay: “tienen que ir a Francia o España y verán que somos muy diferentes a ustedes, eso es lo que me gusta”

El futbolista llegó para participar del casamiento de su amigo Diego Godín. Dijo que a lo largo de su carrera, "la sonrisa de un uruguayo" lo ayudó siempre en los momentos difíciles.

“Fue un viaje largo. Me voy a quedar tres días. Quiero disfrutar de la boda y luego ya veré. Diego me hará un buen plan de esos tres días”, dijo Griezmann apenas llegó al Aeropuerto de Carrasco. “Como es el padrino de mi hija tenía que estar aquí, ojalá disfrutemos de este momento único”, agregó. Además definió a Godín como “el mejor padrino posible”.

“Quiero ver a Carlos Bueno y a todos los uruguayos que conozco. Espero poder disfrutar de todo”, sentenció el futbolista francés.

También se refirió a la cálida bienvenida que cientos de uruguayos le dieron a la salida del Aeropuerto: “Cuando Diego me habló de atender a la prensa en el aeropuerto, me sorprendió un poquito. Me gusta el cariño que tienen hacia mí. Ojalá yo les pueda devolver ese cariño. Tuve peticiones muy bonitas, pero tengo tres días y no me va a dar el tiempo para todo. Volveré, seguramente. Me encanta Uruguay”.

El jugador francés señaló que fue criticado en su país por no haber festejado el gol que convirtió a Uruguay durante el Mundial de Rusia, en el que salió campeón con su selección: “Me dijeron por no haber celebrado el gol contra Uruguay pero son cosas que no pienso antes del partido, soy así. Tengo mucho aprecio al país, a las personas que me ayudaron desde el principio. Desde mis 18 años, cuando empecé a jugar en el fútbol profesional, cada año tuve un uruguayo. Eso me ayudó en los momentos difíciles, siempre la sonrisa de un uruguayo me ayudó”.

Consultado por un periodista sobre qué tenía de distinto los uruguayos que le generaron este cariño: “tenés que ir a Francia o España y verás que somos muy diferente a vosotros, eso es lo que me gusta”.