La entrevista íntima que Gerard Piqué le hizo a Luis Suárez

Gerard Piqué le preguntó a Luis Suárez por el episodio de la mordida al zaguero italiano durante el Mundial de Brasil 2014. “Yo después que lo hice me di cuenta enseguida. A los diez minutos hicimos el gol de Godín y yo no lo festejé tanto porque estaba pensando en el después. Entré al vestuario y lo primero que hice fue hablar con mi mujer, me preguntó qué había hecho y yo lo negaba porque no quería aceptar la realidad”, contó.

También contó que en ese momento se estaba negociando su llegada a Barcelona y tuvo miedo que el club catalán no confiara en él. “Podía cumplir mi sueño que era llegar al Barcelona y se me había ido todo por la borda. Antes de que me echaran en Mundial es que me dijeron que me quedara tranquilo que el Barcelona todavía me quería, no tengo en problema que decir que lloré. Me estaban aceptando a pesar de las cagadas que me había mandado. Siempre voy a estar agradecido”, relató.

Piqué invitó a Luis Suárez a mirar algunas estadísticas. Desde que Luis Suárez juega en Mundiales con la selección, Uruguay no perdió ningún partido con su presencia en la cancha. Los tres que perdió desde entonces, fueron tres partidos en los que Luis Suárez no participó: la semifinal de Sudáfrica y contra Costa Rica y Colombia en Brasil. “Hay muchas selecciones fuertes hoy en día, está muy complicado porque está parejo”, dijo con respecto a Rusia 2018.

El delantero uruguayo se animó a nombrar a algunos favoritos. “Alemania por ser la última campeona, España está jugando a un grandísimo nivel, Francia me gusta mucho los jugadores que tienen aunque son jóvenes, así que capaz que para el próximo mundial. Después Argentina, Brasil y Uruguay”.

También dedicó palabras al Maestro Tabárez, el único entrenador que tuvo Luis Suárez en la selección. “Tiene mucho mérito, hoy en día es un ejemplo, es un referente. En Uruguay es palabra sagrada por lo que ha hecho, ha cambiado muchas cosas. Los jugadores lo respetan muchísimo, y cada cosa que el dice es respetada. Se ha ganado al respeto máximo en Uruguay, por eso nadie se anima a criticarlo cuando Uruguay pasa momentos complicados, la gente intentaba buscar la fórmula del cambio pero que el Maestro siguiera. Para mí es el mejor entrenador que he tenido por lo que significa para mí como persona, por lo que me ha hecho madurar y cambiar. Tuvo detalle conmigo por lo que pasó en el Mundial 2014, él formaba parte de algo de la FIFA con entrenadores y renunció a eso por el trato que había tenido la FIFA hacia mí. Es una de las personas a las que siempre voy a estar agradecido”.