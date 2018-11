La palabra del chofer del ómnibus de Boca que fue agredido por hinchas de River: “Vi la piedra y luego no recuerdo nada hasta que reacciono y manoteo fuerte el volante”

"Venimos a un partido de fútbol no a una guerra", afirmó el conductor.

El chofer del ómnibus de Boca Juniors que fue agredido por hinchas de River Plate relató cómo vivió el episodio cuando iba rumbo al Monumental para disputar la final de la Copa Libertadores.

“Traté de hacer lo posible para llevar a los muchachos a salvo. Yo me desvanecí y pudo haber sido una tragedia si el vicepresidente de Boca no tomaba el volante.

No recuerdo nada. Cuando vi, vi la piedra y luego no recuerdo nada hasta que reacciono, manoteo fuerte el volante y digo que estoy bien. Fue un segundo, como que me quedé sin aire.

Cuando pasamos la rotonda, parecía que nos estaba esperando un ejército. Venimos a un partido de fútbol no a una guerra”.