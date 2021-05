La vuelta de Luis Suárez al Camp Nou fue con empate 0-0 entre Atlético de Madrid y Barcelona

El delantero uruguayo no había podido estar en el encuentro de la primera vuelta ante Barcelona porque estaba cursando el Covid-19.

El Atlético de Madrid empató 0-0 en el campo del FC Barcelona para seguir al frente de LaLiga, este sábado en la 35ª jornada del campeonato español, a la espera de lo que haga el Real Madrid el domingo.

Los rojiblancos siguen al frente de la clasificación con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona, provisionalmente aupado a la segunda posición, y tres sobre el Real Madrid, tercero, que juega el domingo contra el Sevilla, cuarto clasificado.

Una victoria de los merengues los pondría líderes del campeonato, empatados a puntos con el Atlético, a falta de sólo tres jornadas para acabar el campeonato, que sigue al rojo vivo.

En la primera parte, el Barça sólo asustó a su rival con un disparo ajustado al palo de Leo Messi tras una espectacular jugada superando a cinco rivales y obligando a Jan Oblak a estirarse (41).

El partido empezó a abrirse un poco más en el segundo tiempo y el Barça conseguía llegar más, pero sin llevar auténtico peligro salvo por las acciones de Messi, y el Atlético pudo salir líder del Camp Nou.

Suárez no había podido estar en el encuentro de la primera vuelta que ganó el Atlético, tras dar positivo al coronavirus, por lo que en este partido se concretó el reencuentro entre el delantero uruguayo, sus excompañeros y el estadio de Barcelona, el mítico Camp Nou.

Un reencuentro agridulce para el 'Pistolero', que ya en noviembre, en una entrevista con el diario As, adelantaba que en caso de marcar "no lo celebraría, por respeto a mis compañeros y a un club que me ha dado mucho".

AFP