Luis Suárez está entre los candidatos a quedarse con el Balón de Oro

En las últimas horas se han ido dando a conocer los primeros integrantes de la lista provisional de candidatos al Balón de Oro, el premio individual más importante para los futbolistas. Entre ellos se encuentran Sergio Ramos, Luis Suárez y Jan Oblak.

Suárez, tras ser uno de los hombres más importantes del Barcelona y catalogado por muchos como el mejor delantero del mundo, va en busca de quedarse con el galardón para él y para la alegría de los uruguayos.

Nominee for the 2017 Ballon d’Or France Football (list of 30) : Luis Suárez #ballondor pic.twitter.com/oszz7iwzdA

— France Football (@francefootball) 9 de octubre de 2017