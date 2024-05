Marcelo Gallardo fue despedido del Al Ittihad y ahora suena para un "gigante" europeo

Luego de seis meses en el cargo como director técnico del club árabe, el ex entrenador de River Plate fue destituido por malos resultados y ya piensa en el viejo continente

El “Muñeco” Marcelo Gallardo perdió su puesto en el Al Ittihad de Arabia Saudita, luego de quedar eliminado de todas las competiciones. Aunque la decisión todavía no fue oficializada por el club, los medios ya dan por hecho la salida del DT argentino de la institución tras caer 5-0, de local, frente al Al Ettifaq.

El periodista italiano Fabrizio Romano, que fue quien confirmó la noticia, indicó en su cuenta de Twitter que la relación entre el entrenador y el club quedó “completamente rota”.

🚨🇦🇷 Marcelo Gallardo's contract will be terminated, as already agreed with Al Ittihad board. It's over, as reported yesterday.

Gallardo doesn't leave to advance in talks with another club; his relationship with the club was completely broken.

He's now open to a new chapter. pic.twitter.com/F9yffzL1Q9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2024