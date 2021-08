Messi contó cómo se enteró que no seguía en Barcelona y reveló que Neymar sabía de las negociaciones con el PSG

Guillem Balagüe, periodista de la BBC, realizó una entrevista al crack argentino.

El flamante jugador del París Saint-Germain (PSG) Lionel Messi le contó al periodista Guillem Balagüe, para la BBC, cómo fue el momento exacto en que se enteró que no sería posible renovar el contrato con el FC Barcelona.

“Viene mi papá (Jorge Messi, que es su representante) a mi casa a comunicármelo porque a la mañana se había reunido temprano con (el presidente del club, Joan) Laporta. Ahí vino el bajón. Se lo conté a Antonela (Roccuzzo, su esposa)", recordó el delantero rosarino.

"Lloramos, nos amargamos. Y después nos pusimos a pensar cómo decírselo a los nenes, porque en diciembre le habíamos dicho que nos íbamos a quedar y a seguir en Barcelona. Sabíamos el golpe que iba a ser sobre todo para Thiago. Y después vino todo lo demás”, agregó.

El futbolista dijo que ese día le costó dormir y que tampoco pudo descansar los días siguientes. "Ansiosos por la incertidumbre de lo que iba a pasar después del comunicado del club, porque no sabíamos qué íbamos a hacer, no teníamos nada definido", detalló en una entrevista que concedió desde el Parque de los Príncipes, el estadio del PSG.

Sin embargo, todo mejoró en los días venideros. "Ese nerviosismo, el cambio para la familia... Hasta que pude despedirme de la gente, pude hablar, pude cerrar o encaminar el acuerdo con el París y empezar a pensar en lo que se venía. A nivel individual y de familia. Y, a partir de ahí, pensando en esta nueva etapa, que será una buena experiencia para los cinco. Con ganas de que arranque”, contó.

Por otra parte, en la entrevista con el medio británico Messi reveló que Neymar, nuevo compañero de equipo con quien ya compartió durante los años del brasileño en el club catalán, sabía que estaba negociando con el PSG. “Cuando mi papá empezó a hablar con (el director deportivo del PSG) Leonardo, Ney ya sabía que estaba la posibilidad. Lo mismo Di María y Paredes. Y ellos enseguida me abrieron las puertas y me expresaron sus ganas de que se haga. Y estábamos continuamente en contacto y comentando los pasos para ver si venía o no venía. Y vine", dijo.