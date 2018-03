Nacional busca reagendar el partido con Santos por el Día de los Trabajadores

El 1º de mayo- Día de los Trabajadores- los jugadores de fútbol no entrenan ni juegan por decisión gremial. Sin embargo, la Conmebol fijó el partido entre Nacional y Santos por la Copa Libertadores en Montevideo para ese feriado no laborable.

Desde Nacional, el delegado Guillermo Pena explicó la postura del club:

“Como institución se tiene que jugar el día y horario que el indiquen. Cuando los equipos nos inscribimos, tenemos que aceptar el calendario. Desde el primer momento empezamos las conversaciones extraoficiales con FOX, AUF, la Mutual y demás. Todos nos hemos movido para ser respetuosos del Día del Trabajador.

No tuvimos comunicados de las partes involucradas y Nacional resolvió poner en conocimiento de Conmebol el Estatuto del Jugador, a lo que respondieron que los calendarios oficiales no los modificaban por disposiciones de cada país porque si no les era imposible reprogramar los partidos.

Si recibiéramos comunicación de alguno de los actores diciendo que no pueden jugar ese día, elevaremos a Conmebol la imposibilidad que tenemos”.