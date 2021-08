"Ahora empieza una nueva era": el presidente del FC Barcelona explicó los detalles de la partida de Messi

Joan Laporta contó que el delantero argentino ya tiene propuestas de otros clubes

Extender el contrato del astro argentino Lionel Messi hubiera sido un riesgo en las actuales circunstancias económicas del FC Barcelona, dijo este viernes el presidente del club, Joan Laporta. "No queremos poner más en riesgo la institución", dijo el dirigente en conferencia de prensa en la sede del club, revelando que el jugador "tiene otras propuestas".

"Leo quería quedarse por lo tanto no está contento. Todos teníamos la intención y las ganas de que se quedara, pero ahora nos enfrentamos a la realidad que no se puede cambiar. El Barça es su casa y le deseo lo mejor a él y su familia", aseguró Laporta.

"Tenemos excedido el límite salarial. La masa salarial excede un 110% de los ingresos totales del club. El límite lo tenemos excedido sin el contrato de Leo Messi. LaLiga nos pide que cumplamos la normativa. Sé de buena fuente que quiere que siga Messi, pero hay clubes que exigen que se cumpla la normativa y no van a hacer ninguna excepción para que Messi se quede en LaLiga. Nos han dejado una herencia que excede el límite salarial permitido", apuntó.

El presidente del FC Barcelona dijo que no siente culpa. "En absoluto me siento culpable. Dije que haríamos todo lo posible dentro de las posibilidades económicas del club y la prueba es que hemos llegado a un acuerdo con Messi que no hemos podido formalizar", indicó.

"Esta negociación ha concluido y nos ha llevado a que los acuerdos no se podían cerrar. No tenemos margen salarial y que LaLiga no nos permite ampliarlo. El club está por encima de todo y no podemos hipotecar los derechos televisivos del club durante medio siglo", apuntó.

Para Laporta "ahora empieza una nueva era" "El legado de Messi es excelente. La mejor era de la historia del FC Barcelona. Ahora empieza una nueva era, una después de Leo Messi, tal y como pasó con otros jugadores de la historia del Barça", dijo.

El mundo del fútbol recibió este jueves una de las noticias del año: la partida de Messi del Barcelona, club en el que jugó toda su carrera y con el que ganó decenas de títulos.

El equipo catalán explicó ese día en un comunicado que las partes habían "llegado a un acuerdo y con la intención de firmar un nuevo contrato", pero que hubo "obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)", que lo impidieron.

La club culpa directamente a LaLiga, la entidad deportiva que desarrolla la competición de primera y segunda división. A diferencia de Uruguay, donde el Campeonato Uruguayo responde a la Asociación Uruguaya de Fútbol, LaLiga forma parte de la Real Federación Española de Fútbol, pero tiene personalidad jurídica propia y autonomía para gran parte de su funcionamiento.

Una de las potestades que tomó LaLiga y que influyó directamente en la decisión del club es la de limitar el salario del plantel de primera división. Según reporta El País de España, en la temporada pasada Barcelona gastó 506 millones de euros en salarios, y LaLiga decidió limitar su capacidad de gasto a 347 millones para esta temporada. El límite de coste de la plantilla deportiva (LCPD) es una decisión que toma LaLiga con el fin de conservar la viabilidad de los equipos y se aplica a todos los clubes, variando de acuerdo a sus ingresos.

Los sueldos, entonces, están por encima de los ingresos del club y no pueden inscribir nuevos jugadores, como Messi.

En los últimos días surgió una posibilidad que le abrió la puerta a la renovación del astro: un acuerdo de LaLiga con un fondo de inversión que daría 284 millones al club, parte de eso destinado a sueldos.

Sin embargo, desde el club blaugrana entendieron que atrás de la inyección económica también había una intencionalidad política, la de mantener al club en LaLiga durante 40 años y así evitar que se concrete la polémica Superliga, el proyecto que se armó en abril 2021 y se postergó por el momento.

De todas formas, el periódico deportivo español Marca informó que también había "desacuerdos" en el armado del plantel y que Messi quería incorporaciones que "no podían llegar", como el argentino Cristián Romero (Atalanta).

Con información de AFP