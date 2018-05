Operaron al exentrenador del Manchester United Alex Ferguson de una hemorragia cerebral

El mítico exentrenador escocés del Mánchester United Alex Ferguson fue operado de urgencia de una hemorragia cerebral, anunciaron este sábado los ‘Red Devils’.

“Sir Alex Ferguson se ha sometido hoy a una operación de urgencia debido a una hemorragia cerebral. Ha ido muy bien pero necesita un tiempo de cuidados intensivos para una recuperación óptima. Su familia pide privacidad en este asunto”, se lee en el comunicado del Mánchester United.

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.

— Manchester United (@ManUtd) May 5, 2018