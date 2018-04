Paolo Montero: “En esta instancia esos penales no se cobran”

Este miércoles Real Madrid avanzó a semifinales de la Champions League tras vencer a la Juventus con un global de 4 a 3. El tanteador iba empatado en 3 y se perfilaba para alargue hasta que sobre el final el árbitro cobró penal para los merengues, lo que disparó la polémica.

Telemundo consultó al exfutbolista y entrenador Paolo Montero- quien jugó para Juventus entre 1996 y 2005 y jugó tres finales de Champions League- para evaluar el penal decisivo.

“Pienso que en esta instancia esos penales no se cobran. Es a criterio del juez, pero si cobra cada contacto en el área, en cada jugada hay como cuatro penales.

Son penales que, desde mi punto de vista, no se cobran. No lo cobraría ni en un Peñarol – Nacional. No se pueden resolver partidos tan importantes en un penal que es dudoso.

Viendo el partido, la Juve mereció pasar.

Me dio una lástima bárbara que Buffon se fuera expulsado”.