Peñarol empata sin goles con Atlético Tucumán por Copa Libertadores

El argentino Atlético Tucumán y el uruguayo Peñarol chocarán el miércoles en un duelo decisivo para ambos con la mira en la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Luego de cuatro fechas, el paraguayo Libertad tiene casi abrochado el boleto a la próxima ronda con 9 puntos en su cuenta, mientras que Peñarol (diferencia de gol +2) y Atlético Tucumán (0) comparten el segundo puesto con 6 unidades, y el boliviano The Strongest cierra la tabla con 3.

1. Con la mente en la Copa

Tanto el ‘Decano’ albiceleste como el ‘Manya’ charrúa comparten la determinación de quedarse con el pase a la próxima etapa dela Copa, por lo cual el cruce ‘mano a mano’ asoma decisivo rumbo a una última fecha en la que los argentinos afrontarán una exigente visita a Libertad, mientras que Peñarol será local ante un The Strongest en terapia intensiva.

Por esta razón, ambos equipos dispusieron formaciones alternativas en sus partidos del fin de semana pasado, con derrota para Atlético Tucumán por 3-2 ante Huracán en la Superliga argentina, y victoria por 1-0 de Peñarol sobre Progreso en la penúltima jornada del torneo Apertura, en el que está segundo, a dos puntos de su archirrival Nacional.

2. La obsesión de Peñarol

Leo Ramos, el entrenador del equipo aurinegro, no dudó en señalar que “el partido con Atlético Tucumán será para nosotros una final y así nos vamos a preparar. Sería un paso importante conseguir un resultado importante allí, porque después definimos como local, donde el equipo se hace fuerte”.

Ganador de la Copa Libertadores en cinco ocasiones –la última de ellas en 1987-, Peñarol quiere reverdecer laureles y volver a instancias decisivas, algo que no sucede desde 2011, cuando perdió la final contra el brasileño Santos, y desde entonces no superó la etapa de grupos.

De hecho, el año pasado, Peñarol sufrió un duro impacto contra Atlético Tucumán, al caer por 2-1 y quedar eliminado y último en el grupo.

3. Por la sorpresa

La derrota ante Huracán en el torneo local dejó a Atlético Tucumán casi sin chances de acceder a las copas del año próximo, por lo que el conjunto albiceleste encarará sus últimos dos encuentros en la Libertadores con la misión de acceder por primera vez a los octavos de final, en su segunda participación en este certamen.

Con muchas bajas y cambios en los últimos meses, Atlético Tucumán no empezó bien la Copa, con dos derrotas en el arranque, pero se recuperó con dos victorias sobre The Strongest, incluido un valioso 2-1 en la altura de La Paz, donde hacía 48 años que no ganaba un equipo argentino.

El ‘Ruso’ Ricardo Zielinski, entrenador del ‘Decano’, se ilusiona y asegura que “sería inédito entrar en los octavos de final, por eso este partido es una final. El que gana tendrá grandes chances de seguir. Y nosotros queremos darles una alegría a los hinchas”.

Con una fuerte expectativa, el cotejo se jugará en el Monumental José Fierro en San Miguel de Tucumán (norte) desde las 19H15 locales (22H15 GMT), con arbitraje del brasileño Sandro Ricci, secundado por Emerson De Carvalho y Marcelo Van Gasse.

Alineaciones

