Polilla Da Silva tras la clasificación a la segunda fase de la Libertadores: “Nos costó mucho, fue un partido increíble”

En un partido electrizante en el que el boliviano Bolívar buscó pagarle a Defensor Sporting con la misma moneda tras la goleada del conjunto uruguayo en La Paz, el equipo ‘charrúa’ logró el pasaje a la segunda fase de la Copa Libertadores 2019 a pesar de caer 3-2 en Montevideo.

Tras el encuentro, el entrenador violeta, Jorge “Polilla” Da Silva reflexionó:

“Fue un partido increíble porque habíamos planteado salir a presionar al rival: en los primeros minutos lo hicimos muy bien, conseguimos un gol que nos generó tranquilidad, teniendo en cuenta el resultado con el que salimos a jugar el partido.

Después, increíblemente, el equipo se replegó, dio la cancha, la pelota, no fuimos agresivos, tuvimos una cantidad de errores. Nos hicieron varios goles y nos podrían haber hecho más.

Nos preocupó la actitud del equipo en el sentido de no seguir presionando, de no seguir buscando el gol, de no ser agresivos a la hora de marcar.

Nos puso un partido muy duro. Costó mucho esta clasificación”.