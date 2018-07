Rodrigo Bentancur: “El proceso Tabárez ha cambiado al Uruguay como sociedad”

El jugador de la Juventus afirmó que jugar con Cristiano Ronaldo será "extraordinario".

El futbolista uruguayo Rodrigo Bentancur está de vacaciones tras haber jugado el Mundial de Rusia 2018 e hizo un balance de su primera participación con TyC Sports:

Bentancur es mediocampista en la Juventus italiana, equipo al que se sumó el portugués Cristiano Ronaldo. El jugador bianconeri se refirió a esta incorporación:

“Estoy contentísimo, me ha tocado enfrentarlo con la Juventus y con la selección también, es un jugador extraordinario, lo ha demostrado en toda su carrera y tenerlo como compañero será extraordinario. No me animo a pedir una pelota parada, que le pegue él que le pega muy bien”.

El futbolista de 21 años contó además una anécdota sobre el partido de octavos de final ante Portugal, en la que debió hacer la prueba de doping junto con Cristiano Ronaldo:

“Después de jugar en el Mundial contra Portugal me tocó ir al doping y Cristiano estaba. Me saludó lo más bien, me llamó por mi nombre y estuvimos hablando un ratito. Fuera de la cancha me pareció de lo más bien”.