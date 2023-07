Suárez confirmó que dejará Gremio este año por el "desgaste" de su rodilla: "No sé si voy a jugar en otro club, pero sí bajar la intensidad", dijo

“Uno tiene que ser sincero con su cuerpo y con el club, ser honestos y decirles que para el próximo año no le iba a poder rendir lo que ellos esperan de mí por la carga y la intensidad que tiene el fútbol brasileño", afirmó el uruguayo.

El futbolista uruguayo Luis Suárez confirmó este sábado que llegó a un acuerdo con Gremio para rescindir su contrato un año antes y dejar el fútbol brasileño en diciembre de 2023 y no en 2024.

En conferencia de prensa, Suárez dijo este sábado que su salida anticipada y no a los dos años como estaba inicialmente previsto se debe por “el desgaste crónico” que tiene en su rodilla, algo que se ve agravado por el “ritmo del fútbol brasileño”.

“Uno tiene que ser sincero con su cuerpo y con el club, ser honestos y decirles que para el próximo año no le iba a poder rendir lo que ellos esperan de mí por la carga y la intensidad que tiene el fútbol brasileño. Por eso esta es una decisión que se conversó con el club. El club lo entendió y les agradezco”, afirmó el salteño.

En ese sentido, remarcó que se llegó a esta decisión por la “lesión crónica” que “no esconde”, sumado al “ritmo alto e intenso que tiene el fútbol brasileño”.

“Ellos me ofrecieron parar un mes. Pero yo no puedo. Si me comprometo, lo hago para jugar y entregar, sino siento que le miento al club. Estuve 15 días sin jugar y me hizo muy bien, el dolor fue disminuyendo”, afirmó.

Así las cosas, Suárez dijo que no sabe cómo seguirá su futuro en el fútbol, por lo que no se refirió a la posibilidad de llegar a Inter Miami, donde recientemente desembarcó su amigo Lionel Messi. “No sé si voy a seguir o jugar en otro club, pero bajar la intensidad seguro”, dijo.

“También hay que entender a los hinchas, era una situación complicada, el club y yo teníamos que estar juntos. Esto tuvo un final feliz y hay que agradecer esa parte”, afirmó Suárez, y agregó: “Me comprometí con el club a jugar todo lo posible, todos los partidos que pueda. Intentaré estar el máximo de partidos posibles”.

¿Y jugar en la selección uruguaya?

En tanto, Suárez fue también consultado este sábado sobre si dejaría de lado la posibilidad de jugar en la selección uruguaya. Frente a ello, respondió: "Tengo la experiencia y la jerarquía para jugar en la selección".

No obstante, el futbolista afirmó que "es decisión del nuevo entrenador que vino el convocar a los jugadores".