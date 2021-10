Suárez marcó el 2-0 del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona, con Koeman pendiendo de un hilo

Días atrás, Suárez lamentó el "desprecio" con el que el entrenador blaugrana, Ronald Koeman, lo trató al desvincularlo este año del club, al que había ingresado en 2014.

A los 44 minutos de juego, Luis Suárez marcó el segundo gol para el Atlético de Madrid ante el FC Barcelona este sábado en la 8ª jornada de la Liga de España, en el Metropolitano. El primer gol de los colchoneros lo convirtió Thomas Lemar a los 23 minutos.

Minuto 44: Gol del Atlético de Madrid. Gol de Luis Suárez (2-0) — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 2, 2021

El Barcelona visitó al Atlético sin margen de error y con su técnico Ronald Koeman en el alambre tras la debacle de Lisboa. La goleada 3-0 sufrida ante el Benfica el miércoles en Champions ha vuelto a suscitar las dudas sobre el juego del Barça, que necesita puntuar el sábado en el Metropolitano.

El equipo azulgrana apunta en la 6ª posición liguera, a cinco puntos del líder, el Real Madrid, mientras el Atlético es 4º, a tres puntos de los merengues.

Los azulgranas no pueden permitirse más tropezones para no perder la estela de los equipos cabeceros, pero llegan al encuentro llenos de dudas y con Koeman muy tocado.

El técnico holandés, que no se sentará en el banquillo por estar sancionado, seguirá al frente del equipo contra el Atlético, pero nadie se atreve a predecir lo que puede pasar después, tras la pausa internacional.

Sobre Koeman, Suárez dijo en una entrevista con el medio español Sport: "Pienso que si tanta personalidad tiene, si tanta autoridad tiene, me demostró algo distinto. Si un día me presento y me dice que no cuenta conmigo y que me tengo que ir por estos motivos, de acuerdo... pero que no me diga que no entro en sus planes y cuando estoy cerrando el fichaje por el Atlético, ya rescindiendo, me comenta que si mañana no se cierra, el domingo me tendría en cuenta en el partido ante el Villarreal…¿cómo? ¿Si no entro en tus planes, me vas a tener en cuenta? Es algo que no me cerraba… Me mandaba entrenar al campo 3-4 como si tuviera 15 años".

"Me dolió , me molestaba, llegaba llorando a casa por el desprecio. Yo no le falté el respeto en ningún momento, entrenaba, sin una mala cara pese a todo porque soy un profesional. Yo buscaba la mejor solución", confesó.

Con información de AFP