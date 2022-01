"Tuve momentos en la selección donde no me sentí tan protegido", contó Cavani

El delantero celebró la renovación del plantel y remarcó cuán importante es "la inclusión de los chiquilines nuevos, que llegan con necesidades de ser protegidos y escuchados".

Edinson Cavani llegó a Uruguay este domingo para entrenar con la selección, ahora dirigida por Diego Alonso. En rueda de prensa en el Aeropuerto de Carrasco, el jugador del Manchester United se mostró contento por el recambio generacional en el plantel y reveló que él se sintió desprotegido al unirse al equipo.

"Tuve momentos en la selección donde por ahí no me sentí tan cubierto, protegido", dijo, y también contó: "Me costó en aquel momento integrarme a la selección".

Cavani remarcó cuán importante es "la inclusión de los chiquilines nuevos, que llegan con necesidades de ser protegidos y escuchados". Por eso, aseguró, él tiene una "postura totalmente diferente" y siempre está "contento y alegre de recibir jugadores con los brazos abiertos".

El delantero explicó que si bien los jugadores con más trayectoria tienen mas responsabilidad, los más jóvenes tienen que sentir que "son todos iguales". Esto habilita que los juveniles "puedan mamar lo que es la selección y luchar por la celeste como se ha luchado siempre".

"Estamos en la selección para sumar, para hacer lo mejor que podemos. En el fútbol hay recambio, se van y vienen otros, hay compañeros que vienen llegando, siempre para sumar", enfatizó.

Sobre las nuevas caras de La Celeste, Cavani dijo: "Quiere decir que se están ganando su lugar con trabajo, sacrificio, demostración, y eso es lo que vale y lo que es el fútbol. Así que nosotros contentos de que surjan y que sigan habiendo jugadores".

"Todo el que suma, el que venga, el que llegue, va a ser un placer", remarcó el ídolo de la selección.