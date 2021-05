Valverde tras la salida de Zidane del Real Madrid: "Le voy a agradecer toda la vida"

El futbolista del Real Madrid llegó este jueves a Uruguay.

El futbolista merengue Federico Valverde arribó este jueves al Aeropuerto de Carrasco para incorporarse a los entrenamientos de la selección uruguaya de cara a la doble fecha por las Eliminatorias y Copa América.

En su llegada se refirió a la salida de Zinedine Zidane como entrenador del Real Madrid, que aunque aún tiene un año de contrato comunicó a los jugadores sus intenciones de abandonar el cargo.

"A mí me da tristeza, me hubiera encantado que siguiera, pero yo no soy quien decide", dijo el mediocampista uruguayo. "Él me aportó muchas cosas, me ayudó mucho no solamente en lo futbolístico sino también fuera, y se lo voy a agradecer siempre como fue conmigo y con mi familia", sentenció el "Pajarito".

La decisión de dar por finalizado el corto período para la reflexión que pidió Zidane tras cerrar el pasado sábado su primera temporada sin títulos al mando del Real Madrid, llegó con los mensajes del técnico francés anunciando su deseo de abandonar sin cumplir el año de contrato que tiene firmado.

El francés es el segundo técnico más laureado de la historia del Real Madrid con once títulos por detrás de Miguel Muñoz.

Este jueves llegaron también desde Europa Nahitan Nández, Sebastián Coates, José María Giménez y Matías Vecino. Todos fueron desde el Aeropuerto directo al Complejo Celeste.