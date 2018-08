Abulafia: “Yo me tengo fe para ser el presidente de la AUF”

El empresario tramitó este viernes el certificado de idoneidad para estar habilitado a ser candidato a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Eduardo Abulafia explicó de qué hablaron durante su examen: “Se trató el tema embargos, se habla de los temas penales que tuve en su momento, que por más que fui sobreseído existieron. Se habló de todo lo que ha pasado, sobre mi relación con una supuesta persona que está implicada en algunos temas, hablamos de todo lo que teníamos que hablar”.

Su examen fue más largo que el del actual presidente, Edgar Welker. Sobre esto, dijo: “Con el mayor respeto por Welker, no podemos comparar las situaciones. Yo fui un empresario que manejé más de veinte años atrás empresas muy importantes, manejamos mucha gente. Evidentemente es diferente la situación de los diferentes candidatos, lo mío ameritaba explicar y hablar. Yo transmití lo que les transmito ahora a ustedes, yo no me siento el problema, me siento una parte de la solución. Si el problema soy yo, me voy a los dos minutos”.

Abulafia dijo que se considera la persona indicada para manejar a la Asociación Uruguaya de Fútbol: “Vamos a ser claros, absolutamente. Le estoy dando la cara al país. Yo fui un empresario importante en este país, fui un empresario que manejé muchas empresas en este país. Y como muchas empresas de este país, tuvimos problemas. Hubo empresas que se fundieron y los empresarios quedaron ricos, hubo empresas que se fundieron y los empresarios se fueron del país, acá yo tuve problemas y me quedé. Mi número de teléfono es el mismo desde hace treinta años. Seguí trabajando siempre, lo sigo haciendo y doy la cara permanentemente. Yo me tengo la fe para ser el presidente de la AUF, veremos si tengo el certificado o no”.

Sobre la llegada de nuevos candidatos para las elecciones del 21 de agosto, estableció: “Me parece bien que todo aquel que sienta que pueda aportar al fútbol, que tenga ideas y proyectos, se presente. La democracia es eso, se puede presentar quien sea. En este momento hay solos dos nombres, y yo abro las puertas a que se presenten todos”.