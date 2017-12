Acevedo: “Quiero ganar, no estoy contento, pero sí estoy muy orgulloso de mis jugadores”

En este sentido, tras caer ante Peñarol por la definición del Campeonato Uruguayo 2017, el entrenador de Defensor Sporting, Eduardo Acevedo, reflexionó:

“Trabajo, trabajo y trabajo: ese es el orgullo que tengo. Acá son todos una manga de hombres. Con un presupuesto siete veces menor: no tuvimos que cambiar el presupuesto para poder llegar a la final.

Me duele no ganar la final, pero estoy orgulloso de mis jugadores. Analicen los 210 minutos de fútbol, no se vayan con cosas que pasan por fuera.

¿Cómo no me voy a ir orgullo? Quiero ganar, no me voy contento, pero me voy orgulloso de mis jugadores.

Si no me voy para el exterior, quiero quedarme en Defensor, lo tengo claro. Yo tengo objetivos con Defensor contantemente, Defensor es un reto constante”.