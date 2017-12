Alexander “Cacique” Medina asumirá como entrenador de Nacional: “El estilo que queremos todos es ganar”

Alexander “Cacique” Medina fue designado como el nuevo director técnico de Nacional para 2018, equipo al que ya dirigía en Tercera División.

Telemundo entrevistó al exfutbolista tricolor sobre su nueva etapa como entrenador.

¿Cómo propondrá el juego?

Falta conocerse el ayudante de campo alternativo, ¿quién será?

Por el momento no lo voy a confirmar. Me gusta hacerlo cuando se concrete.

¿Iván Alonso regresa a Nacional?

Consultado sobre si pidió la salida de los jugadores Hugo Silveira, Jorge Fucile, Álvaro González y Kevin Ramírez del plantel, Medina no adelantó detalles.

Detalles

No sé si soy detallista. Me gusta mucho el fútbol y tengo mucho entusiasmo por llegar a Nacional. Me gusta esta profesión, pero no apreté un botón y fui entrenador ayer. Fue un largo proceso y camino. Me gusta estar en varios de los detalles.