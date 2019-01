AUF y OFI se reunieron para discutir los derechos de imagen de los jugadores del interior

El presidente de OFI recibirá al gremio de jugadores para avanzar en una resolución.

Con la aprobación del nuevo estatuto de la AUF en diciembre, cambió el mapa político. Ahora OFI, entre otros grupos de interés, tiene poder de decisión en la asamblea. Con esto, ahora se discuten los derechos de imagen de los futbolistas del interior del país en una reunión entre OFI y AUF en el World Trade Center. Asistieron integrantes de la comisión normalizadora de la AUF, el gremio de AFAI, integrantes de la Mutual de Futbolistas así como el excapitán celeste Diego Lugano.

Andrés Silva, abogado de AFAI, habló de la reunión:

La idea era explicar, en atención de la modificación estatutaria, el objetivo y motivos por los que existe este conflicto. Se manifestaron las líneas de acción y el interés de la gremial en salvaguardar la dignidad de los futbolistas del interior que se quiere atropellar con la exigencia de que firmen un documento a cambio de que no puedan percibir nada y que, de no firmarlo, no puedan jugar. Esto contraviene cláusulas estatutarias de la OFI.

El gremio hizo en la declaración de Paysandú diez u once ítems. Uno es tener conocimiento del contrato firmado entre Tenfield y OFI, en el cual el presidente Ceppi anunció que era confidencial, lo que nos llama la atención en contravención de las cláusulas de transparencia.

Los miembros de la AUF tuvieron una receptividad excelente. Inmediatamente se pusieron en contacto con el presidente de OFI, quien anunció que este viernes a las 18:30 habrá una reunión con los integrantes del gremio a efectos de destrabar este conflicto.