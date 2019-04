Barrera insiste en que el clásico del Apertura se juegue en el CDS; aún queda sujeto a aprobación de la AUF e inspección del Ministerio del Interior

El presidente carbonero adelantó que si Nacional fija el Gran Parque Central para el clásico del Clausura, irán "con mucho gusto".

El presidente de Peñarol se refirió a esta decisión y a lo que hará Nacional para el Clausura:

No le pondría tanto suspenso ni expectativa. Ya está, hay que trabajar y los mensajes tienen que ser todos positivos de que se está trabajando en el rumbo bien. El detalle no lo sé, no soy experto en seguridad. Lo dejo a que cada comisión lo determine.

Lo bueno es que, para tener resultados excelentes hay que profesionalizar la gestión. Para eso hay que hablar con los expertos.

El clásico se jugará donde fije el locatario. El Gran Parque Central es el lugar donde Nacional habitualmente juega y ya ha manifestado su voluntad de jugar ahí. Ahí iremos con mucho gusto sin dramas, problemas o complejos.

Esto es porque es la primera vez, pero después no será tan notorio.