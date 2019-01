Bergessio: “Estoy muy motivado por el clásico que se asoma y preparado para ponerme a punto para el campeonato”

"Me he perdido 20 días de pretemporada, eso por ahí me va a costar en los primeros días", afirmó el futbolista tricolor.

Gonzalo Bergessio renovó contrato con Nacional y este jueves habló en conferencia de prensa sobre las expectativas y los desafíos que tiene en el club.

“Gané en jugar en un club gigante como Nacional y estar feliz acá. Ojalá que pueda dar lo mejor y hacer más goles que el año pasado, y coronar con el campeonato.

Estoy agradecido a los dirigentes y a los hinchas, que siempre me apoyan. Estoy muy motivado por el clásico que se asoma y preparado para ponerme a punto para el campeonato.

Me he perdido 20 días de pretemporada, eso por ahí me va a costar en los primeros días. Pero he trabajado bien en Argentina.

Espero estar a la altura y ponerme rápidamente a la par del grupo. Espero estar preparado para el domingo. No estoy como me gustaría, pero con un par de semanas trabajando bien me voy a poner a la altura de los compañeros”.