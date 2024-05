Caruso Lombardi renunció y ya no es el técnico de Miramar Misiones

La noticia se conoció este miércoles, después que el DT estuviera envuelto en una polémica desde el pasado fin de semana por un insulto racista que propinó contra un árbitro en el último partido del Cebrita.

El incidente ocurrió durante el partido de la fecha 13 del Apertura entre Liverpool y Miramar Misiones. El juez Javier Feres expulsó al futbolista Guzmán Pereira tras una falta y el entrenador se encolerizó. Ante las protestas, el árbitro también expulsó al director técnico y este, entre otras cosas, le dijo "negro de mierda".

Horas después, y luego que el momento en que insultó a Feres se viralizara en redes sociales, Caruso Lombardi pidió disculpas. "En el día de hoy (por ayer) tuve un exabrupto en el final del partido con el juez Javier Feres, le pido disculpas públicamente por usar palabras que no corresponden. Más allá del enojo me siento avergonzado, por estar con las pulsaciones a mil no debo actuar de esa manera", escribió en su cuenta de X.

Tras esto, el pasado lunes el gremio de árbitros emitió un comunicado condenando las "expresiones racistas" del técnico. "La AUDAF considera ABSOLUTAMENTE INACEPTABLE cualquier manifestación de racismo y otras formas de violencia. Asume y asumirá siempre su cuota de responsabilidad en el combate a toda clase de discriminación", indicó la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf).

El martes, en rueda de prensa, el presidente de la Audaf, Yimmy Álvarez, dijo que Feres analizaba en ese momento "los pasos a seguir" tras los insultos del entrenador.