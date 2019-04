Cerro va en busca de sorprender a Peñarol en el Campeón del Siglo este sábado

El albiceleste está último en la tabla, tiene problemas financieros y jugará con múltiples bajas.

Cerro está bien abajo en el Apertura. Y otra vez se da esto del último contra el primero, y encima en la cancha del líder. Pero esto es fútbol y Cerro sueña con los tres puntos y salir del fondo.

El equipo de Richard Martínez, entrenador interino, preparó el partido ante Peñarol con amistoso en miércoles ante Villa Española.

Cerro perdió 4 a 1. El único gol de la tarde lo convirtió Facundo Peraza y a seguir trabajando este jueves en el Tróccoli con la cabeza puesta en el sábado.

Richard Martínez no podrá contar con Mauro Brasil, por cláusula que no le permite al futbolista enfrentar al club dueño de su pase. Tampoco con Emiliano Díaz, que está suspendido. Martín González, Pablo Olivera, Gonzalo Porras y Felipe Klein están lesionados y no jugarán ante Peñarol.

El probable once para enfrentar al aurinegro tendría a Rodrigo Formento en el arco; Nahuel Furtado, Agustín Hernández, Federico Alonso y Kevin Moreira atrás; John Pintos, Richard Núñez, Santiago Viera, Federico Puente, más adelantado José Luis Tancredi y como único punta Facundo Peraza.

El Cerro sueña y nadie se lo quita. Equipo joven y con ganas ante un equipo con experiencia y viento a favor.

La tiene brava Cerro, pero va al Campeón del Siglo en busca de algo, ya sea uno o tres.