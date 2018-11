Comenzó la asamblea de clubes en la AUF para votar el nuevo estatuto

La FIFA dio tiempo hasta el domingo 2 de diciembre para aprobarlo.

Este viernes 30 de noviembre es un día clave para el fútbol uruguayo y su futuro. Los clubes iniciaron una asamblea en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), donde las partes deberán aprobar el nuevo estatuto exigido por la FIFA.

Tras la decisión del TAS de no considerar como nula a la comisión regularizadora que intervino en la AUF, Pedro Bordaberry, quien preside a la comitiva, encabezará este viernes la reunión que, de algún modo, decidirá si la AUF sigue o no vinculada a la actividad profesional: en caso de que no se vote el estatuto antes del próximo 2 diciembre, la FIFA ya anunció que desafiliará de forma inmediata al Uruguay.

Se necesitan 13 de 17 votos para que el estatuto se termine de aprobar. Esto, según dijo el representante de los jugadores en la comisión, Andrés Scotti, es difícil. Cinco clubes ya adelantaron que no votarán el nuevo estatuto.

El estatuto manejado por Bordaberry tiene 37 votos en el congreso, mientras que el propuesto por los clubes tiene 76 votos.

En caso de que se apruebe, el próximo paso de la intervención será llamar a elecciones en 2019 para que se conforme la nueva directiva.